Суд США обязал Иран выплатить миллиарды долларов компенсации родственникам жертв терактов 11 сентября.

Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на документы суда.

Согласно решению суда, Исламская Республика Иран, Корпус стражей исламской революции (КСИР) и центробанк Ирана признаны виновными в причастности к смерти 1008 человек. В связи с этим власти Ирана должны выплатить компенсацию родственникам погибших.

Размер компенсации отличается в зависимости от степени родства: по 12,5 миллиона долларов супругам покойных, по 8,5 миллиона долларов - родителям и детям, по 4,25 миллиона долларов - братьям и сестрам.

Несмотря на то, что специальная комиссия по расследованию терактов 11 сентября ранее не нашла прямых доказательств причастности Ирана к терактам, суд в Нью-Йорке счел достаточными для вынесения решения доводы о том, что Тегеран якобы предоставлял материальную помощь террористической группировке "Аль-Каида".

Известно, что родственники погибших во время терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке подали иск против властей Ирана в 2004 году.

Как отмечает телеканал, Тегеран вряд ли станет выплачивать указанные американским судом суммы. Тем не менее решение суда позволит родственникам жертв претендовать на выплаты из изъятых США счетов иранских граждан и компаний.

Ранее "Страна" писала о том, что родственники жертв теракта 11 сентября подали иск против Саудовской Аравии.

Также мы сообщали, что медики смогли опознать жертву теракта 11 сентября спустя 16 лет.