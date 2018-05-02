Командование ООС, которое пришло на смену АТО, подчинило себе пограничников, военнослужащих и нацгвардейцев.

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

"С этого момента военнослужащие Вооруженных Сил, пограничники, нацгвардейцы и работники правоохранительных органов, привлекаемых к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и отпору вооруженной агрессии Российской Федерации, подчиняются командующему Объединенных Сил, решения и приказы которого являются обязательными для исполнения" , - отметил командующий ООС, генерал-лейтенант Сергей Наев.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщала "Страна", ранее командующий объединенными силами на Донбассе заявил, что в рапосряжении сил ООС пока нет Javelin.

Также ранее "Страна" писала, что введение миротворцев на Донбасс готовы профинансировать три страны.