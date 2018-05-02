Нардеп Мустафа Найем, на которого в центре Киева, напали три человека, рассказал о подробностях дела.

Ситуацию он изложил на своей странице в Facebook.

"Вчера до раннего утра был в райотделе, написал заявление, дал все показания и опознал троих подозреваемых. Сегодня им должны были предъявить подозрение по двум статьям УК - 122 (умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести) и 296 (хулиганские действия)", - написал нардеп.

Он добавил, что, по непонятной ему причине, задержанным предъявлено подозрение только в хулиганстве, хотя изначально все четверо проходили по 122-й, поскольку эпизодов избиения было два и участие в них принимали несколько человек.

По словам Найема, следствие до сих пор не обратилось в суд с ходатайством о проведении ему судебно-медицинской экспертизы и доступу к материалам медицинского обследования, без которых материалы для передачи дела в суд будут неполными.

Также он сообщил, что ему непонятно, как один из участников нападения смог беспрепятственно вылететь в Баку из аэропорта "Борисполь". И что автомобиль BMW, на котором тот приехал, до сих пор не найден.

По сути конфликта, который начался на дороге, он написал следующее: "У меня не было желания устраивать драку в центре города на проезжей части. Но промолчать, проехать, ругнуться себе под нос и проглотить очередное унижение считаю неприемлемым. Закон на нашей стороне".

Фото: facebook.com/Mustafanayyem

Также нардеп в комментарии "Украинской правде" уточнил, что драк было две.

По его словам, инцидент начался в 17:25. После первых ударов, которые были в 17:37 Найем побежал за нападавшими до улицы Скоропадского. Там произошла вторая драка.

"Сначала они побежали в "Метроград", потом выбежали в "Арену", бегали там, потом выбежали из "Арены" на Скоропадского. Там меня догнал ещё один сзади, повалил на проезжую часть. Потом я побежал за ним, догнал, прыгнул на него и уже не помню как, упал головой на асфальт – у меня там ушиб сильный и уже на земле они били втроём ногами недолго", - рассказал нардеп.

Напомним, что ранее "Страна" собрала информацию об инциденте в материале "Сломанная челюсть и чеченский след. Как на Бессарабке подрались нардеп Найем и непростые студенты".

Как сообщала "Страна", появилось видео драки на Бессарабской площади с участием Мустафы Найема.