В Черкасской области сотрудница гостиницы стала жертвой нападения мужчины с психическим расстройством.

От полученных ранений 56-летняя женщина скончалась. После этого злоумышленник кирпичом нанес ранения еще пятерым людям. Инцидент произошел в Умани.

Об этом сообщает полиция в Черкасской области.

"Вчера было задержано лицо. Он нанес телесные повреждения работнику одного из местных отелей. Всего погиб один человек. Еще пять человек получили телесные повреждения различной степени", - сообщении полиции.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины и части 3 статьи 15, части 1 статьи 115 (покушение на убийство) УК Украины.

По данным местных СМИ, неуравновешенный агрессивный мужчина двигался от парка "Софиевка" к центральному рынку, бросаясь на прохожих.

Вскоре после нападения злоумышленника удалось задержать.

По предварительной информации, пострадавшие от его действий госпитализированы.

По факту инцидента открыто уголовное производство.

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