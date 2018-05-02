Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян, которого парламент страны не избрал премьер-министром, не исключает возможности бойкота досрочных парламентских выборов, если и.о. премьер-министра останется представитель Республиканской партии.

Об этом сообщает ТАСС.

Пашинян встретился со своими сторонниками, которые перекрыли проспект Аршакуняц в Ереване, и сделал заявление.

"Все зависит от атмосферы. Мы не исключаем бойкота, но на сегодняшний момент у РПА нет ни единого шанса остаться у власти", - отметил Пашинян.

По его словам, "95% граждан страны вышли на улицы, чтобы завершить бархатную революцию".

По словам Пашиняна, правящая Республиканская партия давно не осознает сложившуюся в стране информацию.

"Мне только что сообщили - перекрыты все дороги, ведущие в Ереван. В столице все улицы тоже заблокированы", - заявил Пашинян.

Как сообщала "Страна", сегодня сторонники Пашиняна парализовали работу метро и железной дороги, заблокировали дорогу в аэропорт. К протестующим примкнули и объявили забастовку множество коллективов школ и университетов.

Напомним также, что главные митинги оппозиции Пашинян перенес из Еревана в Гюмри и Ванадзор.