Объединенные силы в ходе операции на Донбассе в настоящее время не располагают противотанковыми комплексами Javelin.

Такое заявление сделал командующий объединенных сил Сергей Наев, сообщает Интерфакс.

"На данный момент в моем подчинении противотанковые средства Javelin не находятся", - сказал он на сегодняшнем брифинге в Краматорске.

Но при этом Наев подчеркнул, что подготовка расчетов Вооруженных сил Украины по управлению Javelin "велась задолго до получения этих комплексов, велась на территории Украины".

Как сообщалось, в начале марта американский госдепартамент дал принципиальное согласие на поставки Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Ранее "Страна" писала о том, что 30 апреля, получение Украиной "Джавелинов" подтвердил президент Петр Порошенко.

Также мы сообщали, что министр обороны Степан Полторак уже приказал готовить расчеты для американских ПТРК. Он заявил, что практическая подготовка расчетов Javelin в ВСУ начнется уже 2 мая.