Генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что для него, как для Командующего Объединенных сил (которое пришло на смену АТО на Донбассе, - Прим.Ред.), удержание линии разграничения не будет главной миссией.

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Он считает, что самое главное - прекратить безнаказанные обстрелы украинских позиций и гибель солдат.

"Ответ на такие провокации будет жестким и неотвратимым. Мы исходим из того, что выполнение Минских договоренностей не лишает нас, Объединенные Силы, права на самозащиту, то есть, на защиту от огня и реагирования на действия террористов, всеми доступными способами", - подчеркнул он.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщала "Страна", переформатирование АТО в ООС не исключает антитеррористических операций. Об этом заявляет секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.