Государственные исполнители с 6 февраля этого года взыскали 1,1 млрд грн с неплательщиков алиментов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Благодаря законодательным изменениям было вынесено 118,1 тысяч постановлений о временном ограничении права на выезд за пределы Украины, 119,2 тыс. постановлений - о праве управлять транспортными средствами, 119,1 тыс. постановлений - о праве пользования оружием, 119,1 тыс. постановлений об установлении временного ограничения должникам в праве охоты.

Также судом вынесено 528 постановлений о наложении на должников взысканий в виде общественно полезных работ.

Кроме того, из-за неуплаты алиментов в розыск объявили 8 700 тысяч украинцев.

Как сообщала "Страна", в Украине готовятся автоматически блокировать счета должников.

Также "Страна" писала, что Антин Мухарский покинул Украину из-за закона об алиментах.