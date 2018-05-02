В среду, 2 мая, торги на межбанковском валютном рынке открылись долларом по 26,14-26,16 грн.

Об этом сообщает финансовый портал IBC.ua.

По сравнению с закрытием межбанка в предыдущий рабочий день, доллар в покупке подешевел на 4 копейки, а в продаже - на 7 копеек.

Евровалюта в покупке подешевела на 24 копеек, а в продаже - на 28 копеек, и составила 31,39-31,42 грн.

Российский рубль подешевел на 7 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже - 0,412-0,412 грн.

Ранее "Страна" писала о том, что Нацбанк изменил правила открытия счетов за рубежом.

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