На фоне протестов в Армении, лидер популярной американской группы System of a Down Серж Танкян, армянин по происхождению, сообщил, что собирается приехать в Ереван.

Об этом известный музыкант написал на своей странице в Facebook.

"Мне очень грустно, что до сих пор я не смог лично присоединиться к вам из-за ужасного вируса, но я следил за вами и давал комментарии, когда чувствовал, что это может что-то изменить. Обещаю скоро быть в Армении", - написал Танкян в обращении к армянам.

В последнее время он периодически выступает с посланиями в связи с событиями в Армении событиями, приветствуя народное движение.

Фото: facebook.com/SerjTankian

Напомним, что парламент Армении не избрал Пашиняна премьер-министром. 1 мая, парламент Армении рассматривал главный вопрос – выборы нового премьер-министра. Единственным кандидатом был Никола Пашинян. Против его кандидатуры проголосовало 56 из 105 депутатов, передает Спутник Армении. Его кандидатуру поддержали лишь 45 депутатов при необходимых 53-х.

Как сообщала "Страна", после этого неизбранный премьером Пашинян призвал госслужащих к забастовке и блокированию дорог и аэропорта.