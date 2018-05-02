Основатель Facebook Марк Цукерберг анонсировал новую функцию онлайн-знакомств социальной сети Facebook, благодаря которой пользователи смогут найти себе пару.

Об этом сообщает Engadget.

"В Facebook 200 миллионов человек определяют себя как одинокие, поэтому ясно, что тут имеется широкое поле деятельности. Новая функция поможет построить настоящие, долгие отношения и не предназначена для связей на одну ночь", - заявил он во время конференции разработчиков F8.

По данным источника, пользователям службы знакомств будут предложены кандидаты не из числа их друзей и последние увидеть анкету пользователя не смогут.

Стоит отметить, что функция заработает уже через несколько месяцев.

Как сообщала "Страна", в США любительницу сайтов знакомств обвинили в шантаже за манипуляции с беременностью.

Ранее "Страна" писала, что после знакомства в Facebook 19-летнего парня ограбили на первом же свидании в центре Киева.