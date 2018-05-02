В Киеве с начала года пострадали 38 полицейских при исполнении
С начала года при исполнении служебных обязанностей в Киеве пострадали 38 полицейских.
Об этом сообщает УНН.
"На сегодня 38 правоохранителей получили телесные повреждения с начала этого года. Это бывает и во время массовых мероприятий, и во время следственных действий, и во время патрулирования", - рассказал руководитель Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко.
Только во время сноса палаточного городка под зданием Верховной Рады в Киеве 3 марта 2018 года пострадали четверо сотрудников полиции.
Напомним, что в Черкассах мужчина с ножом ранил трех полицейских.
Как сообщала "Страна", полицейский утонул в колодце, куда его бросил сотрудник СБУ, посчитав погибшим в пьяной аварии.
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