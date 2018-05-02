Для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на перевозки в летний период назначен прямой поезд № 187/188 Бердянск-Львов, который начнет курсировать с 4 июня.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Поезд из Бердянска во Львов будет отправляться по четным числам, а из Львова возвращаться по нечетным. Отправление поезда из Бердянска в 16:30, прибытие во Львов в 14:34, обратно из Львова - в 11:50, в Бердянске на следующий день в 12:30.

На пути из Бердянска во Львов поезд будет следовать через станции Федоровка, Запорожье, Днепр, Каменское, Винница, Хмельницкий, Тернополь, в обратном направлении делать остановки также в Белой Церкви, Александрии, Пятихатках, Верховцево, Синельниково.

Кроме того, назначен поезд № 571/572 Харьков - Бердянск. Он будет курсировать до побережья Азовского моря с 16 июня до 1 сентября через день.

Из Харькова поезд будет отправляться в 22:14 и прибывать на конечную остановку в 7:20.

В пути следования в Бердянск поезд делает остановки на станциях Запорожье и Верхний Токмак.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 23:22 и прибывать в Харьков в 9:44.

Остановки будут осуществляться на станциях Верхний Токмак, Запорожье, Павлоград, Лозовая.

Поезд будет курсировать в составе 18 плацкартных и купейных вагонов. В среднем это 800 мест в одну сторону.

Продажа билетов на указанный поезд будет открываться за 15 суток до его отправления.

Как сообщала "Страна", в Украине могут ввести дополнительную охрану в поездах "Интерсити".

Также напомним, что в Укрзализныце рассказали о "покращеннях" после подорожания билетов на поезда.