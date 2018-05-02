На Донбассе в районе Авдеевки погиб 19-летний десантник Александр Микитюк, родом из Винницкой области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила винницкая журналистка Виктория Микитюк.

Фото: facebook.com

Также эту информацию подтвердили и в волонтерском фонде "Вернись живым", где сообщили, что 19-летний Александр Микитюк был бойцом 95-й десантно-штурмовой бригады и погиб на передовой.

Уточняется, что погибший родом из села Белый Рукав Винницкой области.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о заявлении президента Порошенко о том, что на Донбассе погибли 469 десантников с начала АТО.

Также мы сообщали, что в полиции назвали версию гибели участника АТО, утонувшего в Кропивницком.