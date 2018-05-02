В районе села Олешков Снятинского района Ивано-Франковской области на реке Прут молния ударила в байдарку с туристами из Польши. Инцидент произошел 1 мая, когда компания отдыхала на природе. В результате удара один из парней погиб.

Об этом сообщает пресс-служба управления гражданской защиты местной ОГА.

По предварительной информации в одну из байдарок ударила молния, от чего лодка перевернулась. Один из двух пострадавших, находившийся внутри, самостоятельно выбрался на берег, а 32-летний житель польского города Радишев исчез.

Для оказания помощи на реку Прут выехали около двадцати спасателей.

Только спустя четыре часа им удалось найти тело на дне реки.

Всего в Ивано-Франковской области по реке Прут сплавлялась группа людей из 26 польских туристов на 17 байдарках (в каждой байдарке по 2 человека).

Как сообщала "Страна", в Колумбии 58 военных пострадали от удара молнии.

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