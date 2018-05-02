В средуя, 2 мая, в Армении, после того как парламент страны не избрал лидера оппозиции Никола Пашиняна премьер-министром, протестующие блокируют автотрассы, министерства и железную дорогу.

Об этом сообщает "Коммерсант".

Заблокировано движение по железной дороге Гюмри-Ереван, автотрасса Ереван-Севан, а также участок автотрассы Армения-Грузия.

Также перекрыты входы в здания ряда министерств, в частности, Минюста, Минкульта и Минобразования.

Станция метро "Еритасардакан" ("Молодежная") в Ереване закрыта.

С утра блокированы также ряд улиц в городе Гюмри.

Шествие во главе с Николом Пашиняном движется к центру Еревана. Пашинян вновь повторил призыв к своим сторонникам не блокировать дороги, соединяющие Армению и Нагорный Карабах, а также дороги, по которым снабжается армия. Он также повторил, что его сторонники должны пропускать кареты скорой помощи, автомобили МЧС, пожарные машины.

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Как сообщала "Страна", ранее в Ереване протестующие перекрыли дорогу к аэропорту и блокируют входы в министерства.

Жители села Паракар перекрыли дорогу из Еревана в международный аэропорт "Завртноц". При этом в аэропорту заявили, что он продолжает работу, задержек рейсов нет.