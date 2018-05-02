На украинской границе задержали мужчину, который пытался вывезти в Венгрию 5-летнего ребенка, спрятанного между сумками.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники Мукачевского отряда обнаружили ребенка во время проверки автомобиля "Фольксваген" на пункте пропуска "Лужанка". В салоне авто кроме водителя были также четверо пассажиров.

При осмотре салона авто была обнаружена спрятанная в нем пятилетняя девочка. Ее накрыли одеялом, а сверху поставили сумку с вещами.

При ребенке был найден биометрический паспорт гражданки Украины, который не был предоставлен пограничникам во время прохождения контроля.

Также было установлено, что фамилия девочки не совпадает с фамилией мужчины, который назвал себя ее отцом. У "отца" не имелось при себе ни разрешительных документов на вывоз ребенка, ни свидетельства о рождении, подтверждающего факт отцовства.

Ранее "Страна" писала о том, что под Киевом бывшие супруги с дракой пытались поделить детей.

Также мы сообщали, что в Украине разрешили вывозить ребенка за границу без согласия родителя, который не платит алименты.