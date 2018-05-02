В среду, 2 мая, заместитель государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл проведет встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу посольства США в Киеве.

Уэсс Митчелл планирует сделать заявление для прессы после своей встречи с президентом Петром Порошенко.

Напомним, ранее в госдепе США анонсировали визит Уэсса Митчелла в Киев 1-3 мая. Он должен провести серию встреч, чтобы "подчеркнуть поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и важность проведения в стране экономических и антикоррупционных реформ".

Как сообщала "Страна", ранее заместитель госсекретаря США Митчелл назвал ключевое послание своего визита в Киев.

Напомним также, что США заметили, что в Украине не хотят создавать антикоррупционный суд.