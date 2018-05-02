Полиция Одессы обнародовала список запрещенных предметов, с которыми не пустят на массовые мероприятия в годовщину трагедии 2 мая 2014 года.

На табличке над металлоискателем при входе на Куликово поле в Одессе изображено оружие, которое запрещено проносить, взрывчатые вещества, колющие и режущие предметы.

Фото: facebook.com/gunp.odessa

А также, что под запретом символика СССР, георгиевские ленты, портреты Сталина и Ленина, красные флаги и пионерские галстуки.

Фото: facebook.com/gunp.odessa

"Напоминаем о запрете изготовления, распространения и публичного использования символики коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов", - сообщили в полиции.

В полиции напоминают, что на территорию Куликова поля можно попасть только через установленные там фильтрационные рамки. Вход на Соборную площадь - свободный.

Фото: facebook.com/gunp.odessa

Напомним, что "Страна" ведет онлайн-репортаж сегодняшних событий в Одессе.

Ранее "Страна" разбиралась, кто на самом деле спровоцировал бойню в Одессе 2 мая 2014 года.