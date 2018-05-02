В Киеве сегодня утром автомобиль Chevrolet провалился под асфальт

Инцидент произошел на улице Предславинской. Об этом на своей странице в Facebook написал ресурс dtp.kiev.ua.

"Утро начинается не с кофе. В Киеве на Предславинской под Шевроле разверзлась земля (асфальт). Доставали авто спасатели КАРС КМДА. Обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении в соцсети.

На фото видно, что инцидент произошел на проезжей части, где в непосредственной близости ведутся ремонтные работы.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в Одессе у морской академии под автомобилем провалился асфальт.

Также мы сообщали, что в Днепре из-за тающего снега на проезжей части образовался огромный провал.