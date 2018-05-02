В Остроге Ровенской области неизвестные разгромили могилу раввина Магаршо.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"Зверский погром на могиле великого раввина Магаршо (1555-1631) в Остроге, Ровенская область. Все окна в молельне были выбиты, святые книги разбросаны", - написал он.

Фото: facebook.com/eduard.dolinsky

В комментариях Эдуард Долинский уточнил, что погром произошел в ночь с 27 на 28 апреля, но заметили это позже, а также, что постоянной охраны на могиле нет.

Фото: facebook.com/eduard.dolinsky

Напомним, что в тернопольской газете вышла статья о "ж*дах, которые захватили власть в Украине".

Как сообщала "Страна", Украина отказалась передавать Израилю прах цадика Нахмана из Умани. Ранее представители МИД Израиля обратились к Петру Порошенко с просьбой забрать останки основателя движения бреславских хасидов раввина Нахмана из Умани в Израиль.