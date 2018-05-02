Одесские правоохранители перед началом мероприятий, связанных с четвертой годовщиной трагедии, которая произошла в Одессе 2 мая 2014 года, открыли доступ на Куликово поле и Соборную площадь.

Об этом сообщает пресс-служба одесской полиции.

Куликово и Соборная оцеплены по периметру. Туда можно попасть только через фильтрационные пункты после осмотра.

Как рассказал начальник управления превентивной деятельности Национальной полиции в Одесской области Иван Ищенко, утром взрывотехники обследовали местах проведения массовых мероприятий. На всех въездах в Одессу тоже дежурят правоохранители. По словам Ищенко, они будут тщательно досматривать каждого, кто сегодня захочет попасть в город.

Несмотря на предупреждения об ограничении движения возле Соборной площади и Куликова поля, не все водители объезжают указанные участки, в результате чего на окрестных улицах образовались тянучки.





Фото: pushkinska.net

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