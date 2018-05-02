После того, как лидер протестующих Никол Пашинян призвал к забастовке и блокированию дорог, в Ереване протестующие перекрыли дорогу к аэропорту "Звартноц".

Об этом сообщает Newsarmenia.

В настоящее время движение в аэропорт и из него полностью блокировано.

Также, по данным издания "Спутник Армения" демонстранты перекрыли автомобилями входы в министерства образования и науки, диаспоры. Протестующие устроили сидячую акцию у зданий министерств. Полицейские пытаются их оттащить.

Напомним, что парламент Армении не избрал Пашиняна премьер-министром. 1 мая, парламент Армении рассматривал главный вопрос – выборы нового премьер-министра. Единственным кандидатом был Никола Пашинян. Против его кандидатуры проголосовало 56 из 105 депутатов. Однако оппозиционеру для избрания нужно было 53 голоса из 105.

Как сообщала "Страна", в ЕС призвали власти и оппозицию Армении к диалогу и сдержанности.