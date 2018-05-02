По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ, SIPRI), тройку мировых лидеров по военным расходам возглавили США, Китай и Саудовская Авария. Россия - на четвертом месте, Индия - на пятом.

Об этом говорится в исследовании организации.

В 2017 году военные расходы составили $1,7 триллиона. Это на 1,1% выше показателей 2016 года.

Общую сумму военных расходов эксперты считают одной из самых высоких после окончания "холодной войны". Рост расходов наблюдался с 1999 по 2011 год. С 2012 по 2016 годы показатели были практически без изменений, а в 2017 году зафиксирован незначительный рост.

США остаются лидером по ежегодным военными расходам. Их доля в мировых расходах составила 35% за прошлый год.

На втором месте – Китай, на который приходится 13% в мировых расходах.

На третьем месте Саудовская Аравия - 4%.

На четвертом - Россия (3,8 %), которая в прошлом году была на третьем месте в данном рейтинге.

На пятом - Индия (3,7 %).

На пятерку этих стран приходится около 60% от общих глобальных военных расходов.

Фото: sipri.org

Четыре из 15 стран с крупными затратами на военную сферу находятся в Западной Европе – Франция (шестое место), Великобритания (седьмое), Германия (девятое) и Италия (двенадцатое). Их совместная доля в мировых затратах составляет 10%.

В России военные расходы после 1998 года сократились на 20% и составили $66,3 миллиарда. Вместе с этим место военных расходов в ВВП страны продолжает оставаться заметным, если сравнивать с любой другой европейской страной за период после 2011 года.

Рост военных расходов продолжается в странах Азии и Океании. Заметными для региона эксперты называют военные расходы Китая, увеличившего их в 2017 году на 5,6 % ($228 млрд).

Военные расходы на Ближнем Востоке, по данным СИПРИ, выросли в прошлом году на 6,2% по сравнению с предыдущим 2016 годом, и лидером региона по этим затратам эксперты назвали Саудовскую Аравию (рост расходов на 9,2%).

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира был основан в 1966 году. Он является независимым аналитическим центром, занимающимся исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением.

Напомним, что с начала АТО Украина упала на 8 позиций в мировом рейтинге военной мощи.

Как сообщала "Страна", в апреле-мае 2018 года численность украинцев, подлежащих призыву на срочную воинскую службу, составит 15 тысяч 190 человек, на эти цели выделяется 54,9 млн грн.