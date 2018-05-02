Сегодня в Одессе чтят четвертую годовщину трагических событий 2 мая 2014 года.

Тогда в городе столкнулись антимайдановцы и их оппоненты, поддерживающие новую власть. Кульминацией стал пожар в Доме профсоюзов, где сгорели заживо десятки "куликовцев" - одесских активистов, выступивших против майдана.

Дело это до сих пор не расследовано, хотя события происходили на глазах у всей Одессы. Следствие зашло в полный тупик, когда суд отпустил почти всех обвиняемых, среди которых превалировали "куликовцы" (хотя они больше всех и пострадали).

О том, к чему пришло следствие, можно почитать в материале "Страны" "Трагедия 2 мая в Одессе. Кто на самом деле спровоцировал бойню".

Одесситы готовятся массово почтить память погибших. Готовятся и власти, которые уже ввели фильтрацию на подступах к Куликову полю и Соборной площади.

"Страна" подробно рассказывала, чего ожидать от сегодняшних событий в Одессе. Мы ведем онлайн-репортаж с дня 2 мая.

11:39 В центре Одессы повсеместно перекрыто движение.

11:24 УПЦ провела богослужения на местах гибели людей в Одессе. Об этом сообщает Одесская епархия. Панихиды прошли утром на улице Преображенской, где погибли первые участники противостояния, и в районе Куликова поля.

Также глава Одесской епархии Агафангел совершил заупокойное богослужение в Свято-Успенском мужском монастыре.

11:18 Полиция заявляет, что со вчерашнего дня проводит массовые досмотры на въезде в Одессу.

11:16 "Полиция, на службе у власти, как всегда равнодушно стоит в стороне, когда кого-то бьют, что-то жгут, рушат, заливают краской или цементом. Зато 2 мая в Одессе "общественный порядок" будут охранять более двух тысяч полицейских. "Предотвратить провокации и попытки расшатать ситуацию".

Расшатывание, надо полагать, состоит в том, что люди, на глазах у которых было совершено массовое убийство, выходят на улицы, чтобы сказать о своей трагедии и надежде на то, что убийцы будут наказаны. В то время как эти убийцы чувствуют себя хозяевами жизни и нагло расхаживают рядом. А некоторые из них даже красуются в парламенте.

Так не должно быть и не будет.

После смены власти, совершившей и покрывающей большинство резонансных преступлений, справедливость будет восстановлена", - пишет нардеп Евгений Мураев.

11:01 Журналист Вячеслав Чечило сравнивает эйфорию "победителей" одесской трагедии в 2014 году и сейчас.

"Четыре год назад были "жареные колорады". У победителей была эйфория. Они ходили делать селфи на фоне трупов, абсолютно искренне веря, что человеческая мораль к ним уже неприменима. Они были почти небожители.

Но с тех пор их сильно попустило.

Они прое*али Донбасс, прое*абали экономику, прое*али страну, безвольно отдав ее банде мародеров, и сейчас разбегаются из Украины с криками "мы не за это стояли".

Я далек от мысли, что кто-то когда-то накажет тех, кто своими благими намерениями разрушил мирную жизнь миллионов людей. Но почти не сомневаюсь, что они накажут себя сами".

10:57 Одесский проукраинский активист Данило Яковлев пришел на Куликово поле и вступает в перепалки с людьми, которые пришли возложить цветы к Дому профсоюзов.

Женщин, которые пришли на Куликово поле, он назвал "неадекватными бабульками", а те посоветовали ему ехать работать в Польшу, куда сейчас уезжают тысячи украинцев.

10:53 "Я верю, что этот беспредел, возведённый в ранг государственной политики, это безумие в стране закончатся, а виновные понесут наказание. Не при этой власти...", - пишет нардеп Сергей Ларин в Facebook.

10:32 Утром 2 мая правоохранители проверяли территорию Куликова поля на наличие взрывоопасных предметов или веществ.

Ничего опасного найдено не было.

После проверки доступ на Куликово поле открыли для горожан. "Напоминаем, что он будет осуществляться через фильтрационные пункты пропуска", - отмечают в полиции.

Периметр и всю территорию площади патрулируют полицейские и военнослужащие Национальной гвардии.

10:17 В соцсетях комментируют намерение националистов устроить сегодня вечерний марш в Одессе.

""Марш украинского порядка" в Одессе в годовщину трагедии... Когда так откровенно никто ничего не скрывает, можно даже не искать очевидные исторические аналогии.

Проблема только для Нацкорпуса и Ко в том, что их идейные вдохновители в своих дневниках и мемуарах чётко дали понять, что считают словосочетание "украинский порядок" оксюмороном. Примерно, как "немецкое разгильдяйство". Если б они победили, порядок был бы, а вот украинцы вряд ли", - пишет политолог Олег Волошин.

10:03 Нардеп Михаил Добкин считает, что судить причастных к трагедии 2 мая будут в одесском Доме профсоюзов.

"Уже очень скоро придёт время и одесский Дом Профсоюзов отремонтируют. Именно в нём будут судить, народным трибуналом, всех причастных и виновных.

Ремонтировать одесский Дом Профсоюзов будем всей страной. Стройматериалы уже закупаются".

9:52 В "Нацкорпусе" заявили, что сегодня проведут в Одессе "Марш украинского порядка". Он начнется в 18:00 от парка имени Шевченко.

9:41 Ленин, Сталин, пионерский галстук и красный флаг. Полиция опубликовала список запрещенных предметов на митингах в Одессе и прибила их при входе на Куликово поле.

9:39 Вот такие таблички висят над металлоискателем при входе на Куликово поле.

9:35 Народный депутат от "Оппозиционного блока" Николай Скорик, некогда возглавлявший Одесскую область, считает, что "Одесса свое возьмет".

"2-е мая 2014 в Одессе- это трагедия для всех нормальных людей. Траур. Сегодня какие-то люди собираются праздновать победу над Одессой. Разрешая такие вещи и гоняясь за бабушками с Георгиевскими ленточками, власть четко показывает чья она и кому она служит. За свою историю Одессу ещё никто не победил, даже если им так казалось. Одесса своё возьмёт. Ужас в том, что никто не вернёт погибших родным и близким. И это никак не исправить. Светлая память".

9:33 В Сети напоминают, что говорится в докладе ООН о расследовании дела 2 мая.

"никто так и не привлечен к ответственности за гибель 48 человек.

Следствие осуществляется избирательно, а в идущих судебных процессах продолжают иметь место неоправданные задержки и вмешательство";

"активисты-сторонники единства Украины продолжают вмешиваться в независимую деятельность судей";

"суд по делу об актах насилия 2 мая характеризуется существенными недочетами с точки зрения гарантий надлежащей правовой процедуры и справедливого судебного разбирательства".

Адвокат Елена Лукаш, которая приводит эти цитаты, делает вывод, что "власть имеет непосредственное отношение к этому массовому убийству людей".

9:27 Соцсети уже начали обсуждать годовщину трагедии.

"Бессилие. С ощущением полного бессилия 4 года назад я сидел перед компьютером в Киеве и не мог оторваться от жутких кадров происходящего в родной Одессе.

Тогда - бессилие помешать безумию. бессилие помочь раненым.

Сегодня - бессилие добиться наказания виновных. Бессилие что либо изменить. бессилие исправить что-то в головах "гордящихся" этой трагедией.

Опостылевшее бессилие. и вопреки здравому смыслу надежда, что когда-то виновные все же будут наказаны. И что безумие в родной стране закончится.

Светлая память погибшим", - пишет журналист Владимир Полуев.

9:22 Ситуационный центр по сегодняшним событиям в Одессе возглавил зам Авакова Сергей Яровой. Всего в городе дежурит 2400 правоохранителей.

9:14 Ограждение у дома профсоюзов усыпано цветами.

9:10 В Одессе уже перекрыли доступ на Куликово поле. На входе - рамки металлоискателей.