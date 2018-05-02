Одним из участников конфликта с нардепом Мустафой Найемом возле Бессарабского рынка, может быть Магомед-Амин Саитов.

Подробнее об участниках конфликта читайте в материале "Страны".

Саитов присутствовал на месте инцидента в центре Киева 30 апреля.

Магомед-Амин Саитов является одним из основателей промоутерской компании "Бум-бокс Промоушнс". Двое других - его брат Муса Саитов и Магомед Дончаев, который также является помощником главы ВОО "Диаспора чеченского народа" и директором BoomBox Promotions.

Компания зарегистрирована в Киеве на Дегтяревская 27-Т, как и несколько других, также связанных с Саитовым. По этому адресу расположен бизнес-центр Mikom Palace, в нем же размещается Всеукраинская общественная организация "Диаспора чеченского народа" под руководством Данила Гончарова.

BoomBox Promotions представляет интересы нескольких боксеров, среди которых Хусейн Байсангуров - обладатель поясов Международного чемпиона по версии IBF и Континентального чемпиона WBA. Дядя Хусейна - руководитель "Диаспоры" Данил Гончаров. Ближайшие спортивные мероприятия с участием бойцов "Бум-бокс Промоушнс" состоится 2 - 4 мая в Баку.

Также Магомед-Амин Саитов является учредителем ООО "Релакс-Компани".

Фото: facebook.com



Ранее нардеп Мустафа Найем на своей странице в Facebook опубликовал пост о происшествии с его участием. Из него следовало, что на одном из самых оживленных перекрестков Киева – пересечении бульвара Шевченко и Хрещатика автомобиль Honda Accord депутата угодил в аварийную ситуацию.

Как следует из обнародованного позже видео, иномарку Найема пытался подрезать Mercedes Gelandewagen. Из салона вышел темноволосый водитель и направился в сторону оппонента.

Развернувшиеся далее события известны со слов участников конфликта и свидетелей. Известно лишь, что в инциденте принимали участие сам Найем, его оппоненты из Gelandewagen'а и прибывшего им на подмогу автомобиля BMW.

Напомним, что избившие народного депутата Мустафу Найема в Киеве хулиганы являются завсегдатаями дорогих столичных ресторанов. Об этом передает "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники. По данным журналистов, 19-летний и 28-летний подозреваемые часто отдыхают в дорогих ресторанах в центра Киева, таких как: "Караван", "Ишак", а также в заведениях ТРЦ "Арена-сити".

Как сообщала "Страна", один из нападавших на Мустафу Наейма сумел улететь в Баку.