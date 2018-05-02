В Харьковской области 1 мая в ДТП погиб известный харьковский автоблогер, гонщик и тату-мастер 22-летний Андрей Василенко. Авария произошла на дороге, ведущей на Старый Салтов в районе села Кутузовка в результате столкновения Chevrolet Corvette и внедорожника Toyota Land Cruiser. Информация о происшествии тут же разошлась по соцсетям.

О ДТП написал в Instagram блогер Роман Алексенко.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua/posts/1026365260862700

Блогер Андрей Василенко находился в автомобиле Chevrolet Corvette, на пассажирском сидении была его спутница, которая выжила этом ДТП (она госпитализирована с травмами).

А у водителя, который управлял внедорожником, после столкновения обнаружили удостоверение сотрудника МВД. Также в соцсетях появилась информация о том, что управлявший Toyota Land Cruiser был в нетрезвом состоянии.

"Фото 21+ Пьяная смертельная жесть. Нетрезвый сотрудник МВД на Тойота разорвал Корвет. Погиб водитель", - говорится в сообщении ресурса dtp.kiev.ua в Facebook.

В сети появились фото документов на указанное имя, которые якобы были выданы Департаментом госавтоинспекции.

По данным харьковского издания NewsRoom, Дмитрий Одарченко действительно раньше работал в Госавтоинспекции. При этом автомобиль Land Cruiser оформлен на другого человека - некоего Алексея Вязовченко (фото техпаспорта также на своей странице выложил Алексенко).

Водитель внедорожника отказался пройти медосвидетельствование и утверждал, что за рулем был не он. Однако, через несколько часов после ДТП его все же задержали.

Вскоре после ДТП из сети были удалены видео, на которых автоблогер лихачил на одной из своих машин.

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