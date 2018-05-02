В Еленовке (находится под контролем так называемой "ДНР"), в 23 километрах от Донецка, возле блокпоста был ранен мужчина.

Об этом говорится в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 1 мая.

"Наблюдатели видели 41-летнего мужчину, у которого в средней части спины была недавно зашитая рана длиной примерно три сантиметра. По словам мужчины и его жены (37 лет), рана образовалась от того, что мужчину задела пуля", - отметили в ОБСЕ.

По словам пострадавшего, он и его жена вечером 29 апреля шли вместе со своей дочерью 12 лет и еще одной женщиной в возрасте 30–39 лет и ее ребенком 10 лет находились возле блокпоста боевиков на западной окраине Еленовки, когда они услышали три выстрела.

Они упали на землю, а после того, как выстрелы стихли, побежали домой.

Затем, по словам мужчины, были слышны многочисленные выстрелы из стрелкового оружия и одна из них задела его.

Это произошло вблизи железнодорожной станции Еленовки, приблизительно в 250 метрах к северо-востоку от блокпоста.

Напомним, что за сутки 1 мая на Донбассе ранены двое украинских военных.

Как сообщала "Страна", 21 января в серой зоне у КПП Еленовка расстрелян автобус. Один человек погиб, еще один ранен.