Полиция Одесской области расследует факт стрельбы по автомобилю, в котором ехала семья с маленьким ребенком.

Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

Уточняется, что в полицию обратился одессит, который заявил о том, что на одной из улиц города во время движения в его автомобиль, в котором также находились жена и малолетний ребенок, были произведены выстрелы. При осмотре корпуса авто он обнаружил отверстия от пуль.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, кинологи и бойцы батальона полиции особого назначения.

Вскоре удалось установить злоумышленников. Как оказалось, группа мужчин отдыхала в доме рядом с местом происшествия. Очевидно, в качестве развлечения они стали стрелять по автомобилям, которые проезжали мимо.

В процессе осмотра домовладения правоохранители обнаружили и изъяли три единицы оружия, среди которых был боевой пистолет Макарова, два магазина и 9 боевых патронов к нему, а также револьвер и пистолет иностранного производства калибра 5,6 мм. Все изъятое будет направлено на экспертизу.

Фото: od.npu.gov.ua

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту хулиганства и незаконного обращения с с оружием.

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