За сутки на Донбассе ранены двое украинских военных
За сутки, 1 мая, на Донбассе были ранены двое украинских военных.
Об этом говорится в утренней сводке пресс-службы операции Объединенных сил.
Зафиксировано 52 обстрела позиций ВСУ, из них 13 раз велся огонь из тяжелого вооружения.
Самые активные действия продолжались в районах населенных пунктов Авдеевка, Шахта Бутовка, Марьинка, Светлодарск, Луганское, Лебединский, Старогнатовка, Невельское.
В ходе боевых действий прошедшие сутки два военнослужащего объединенных сил получили ранения и были госпитализированы. По состоянию на 7 утра 2 мая - потерь нет.
По данным разведки, противник понес потери - 4 боевика.
Фото: facebook.com/pressjfo.news
Напомним, что в Украине рассматривает три вероятных сценария операций, которые могут освободить Донецкую и Луганскую область после переформатирования АТО в Операцию объединенных сил.
Как сообщала "Страна", в связи с новым форматом операции Объединенных сил - на Донбассе будут изменены правила въезда на неподконтрольную территорию.