За сутки, 1 мая, на Донбассе были ранены двое украинских военных.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-службы операции Объединенных сил.

Зафиксировано 52 обстрела позиций ВСУ, из них 13 раз велся огонь из тяжелого вооружения.

Самые активные действия продолжались в районах населенных пунктов Авдеевка, Шахта Бутовка, Марьинка, Светлодарск, Луганское, Лебединский, Старогнатовка, Невельское.

В ходе боевых действий прошедшие сутки два военнослужащего объединенных сил получили ранения и были госпитализированы. По состоянию на 7 утра 2 мая - потерь нет.

По данным разведки, противник понес потери - 4 боевика.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, что в Украине рассматривает три вероятных сценария операций, которые могут освободить Донецкую и Луганскую область после переформатирования АТО в Операцию объединенных сил.

Как сообщала "Страна", в связи с новым форматом операции Объединенных сил - на Донбассе будут изменены правила въезда на неподконтрольную территорию.