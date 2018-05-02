В Париже группа неизвестных ограбила ювелирный магазин и скрылась с места происшествия на велосипедах.

Об этом сообщает Le Point.

Инцидент произошел в ночь на 29 апреля.

"Злоумышленники взломали дверь небольшого ювелирного магазина, расположенного на улице Сен-Пьер в седьмом округе, и до того, как сработала сигнализация успели захватить большое количество ожерелий, колец, сережек и браслетов", - говорится в сообщении.

Также издание уточняет, что злоумышленники, вероятно, очень спешили, поскольку забыли на месте преступления свои инструменты для взлома и ограбления.

По предварительным оценкам, убыток составляет 300 тысяч евро.

Ранее "Страна" писала о том, что под Херсоном задержали банду налетчиков на "евробляхах", которые годами грабили ювелирные лавки.

Также мы сообщали, что в Дрогобыче охранник ювелирного магазина вынес золота на 100 тыс гривен.