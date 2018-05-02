76-летний кардинал Римско-католической церкви Джордж Пелл, обвиненный в домогательствах к детям, может предстать перед двумя судами присяжных.

Об этом сообщает телеканал ABC.

Предварительная договоренность по данному вопросу была достигнута судьей и сторонами защиты и обвинения во время первых административных слушаниях в окружном суде в Австралии.

В городском суде Мельбурна завершились предварительные слушания. В итоге судья Белинда Уоллингтон сняла с 76-летнего кардинала большинство обвинений, но, по меньшей мере по четырем из них, по мнению суда, кардинал должен быть судим судом присяжных.

Первое жюри присяжных рассмотрит обвинения, относящиеся к 1970-м годам, второе - к событиям 1990-х.

Сам Пелл во время слушаний не произнес ни слова. Следующие слушания назначены на 16 мая.

Напомним, что обвинения против Пелла выдвинули двое мужчин, которым сейчас за 40 лет. По их словам, Пелл приставал к ним летом в 1978 и 1979 годах в городе Балларат, в котором кардинал родился, вырос и долго работал.

Телеканал Эй-Би-Си также утверждает, что летом 1986-1987 годов кардинал разделся перед тремя мальчиками в раздевалке серфингового клуба.

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