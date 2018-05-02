Королева Великобритании Елизавета II на вертолете добиралась до Кенсингтонского дворца, чтобы познакомиться со своим правнуком принцем Луи, появившимся на свет 23 апреля.

Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, полет от Виндзорского замка до Кенсингтонского дворца занял около 40 минут. Королева привезла букет цветов для мамы мальчика - герцогини Кембриджской. Не исключено, что у нее при себе был подарок и для принцессы Шарлотты, которой сегодня, 2 мая, исполняется три года.

Напомним, супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон родила сына 23 апреля. Он займет пятое место в линии престолонаследия: после своего деда принца Чарльза, отца, маленьких брата и сестры.

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