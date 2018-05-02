Семь миллионов человек умирают ежегодно от болезней, вызванных загрязнением воздуха.

Такие данные опубликовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, уровень загрязнения остается опасно высоким во многих частях мира.

"Новые данные ВОЗ показывают, что девять из десяти человек дышат воздухом, содержащим повышенные уровни загрязнителей, и, согласно последним оценкам, 7 млн человек умирают ежегодно вследствие загрязнения атмосферного воздуха и воздуха внутри помещений", - отмечает организация в распространенном в Женеве пресс-релизе.

Более 90% таких смертей приходятся на страны с низкими или средними доходами на душу населения, в основном в Азии и Африке.

"Загрязнение воздуха - это угроза для всех нас, но наиболее бедное и маргинализированное население страдает первым", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус .

Как указывает ВОЗ, более 40% людей в мире или примерно 3 млрд человек не имеют доступа к "чистым технологиям приготовления пищи дома". При этом загрязнение воздуха рассматривается экспертами как "крайне серьезный фактор риска".

"Государства должны сотрудничать, чтобы найти решения в сфере долгосрочного развития транспорта, более эффективного производства и возобновляемого использования энергии, а также удаления отходов", - считают в ВОЗ.

Ранее "Страна" писала о том, что в Запорожской области содержание фенола в воздухе повысилось в три раза .

Также мы сообщали, что специалисты ВОЗ нашли частицы пластика в бутилированной воде разных стран.