Лидер КНДР Ким Чен Ын согласился встретиться с президентом США Дональдом Трампом на границе Северной и Южной Кореи.

Об этом сообщает CNN.

По данным источника телеканала, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин уговорил Ким Чен Ына провести саммит в приграничном Панмунджоме. Глава Южной Кореи также может принять участие во встрече.

Встреча состоится в конце мая.

Ранее в Панмунджоме уже состоялась встреча лидера КНДР с Мун Чжэ Ином.

Напомним, что, по данным Reuters, Дональд Трамп намерен встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшие недели.

Как сообщала "Страна", после встречи главы КНДР Ким Чен Ына и госсекретаря США Майка Помпео стало известно, что северокорейский лидер дал согласие на проведение проверок ядерных объектов Северной Кореи.