Ким Чен Ын согласился встретиться с Трампом на границе с Южной Кореей - СМИ
Лидер КНДР Ким Чен Ын согласился встретиться с президентом США Дональдом Трампом на границе Северной и Южной Кореи.
Об этом сообщает CNN.
По данным источника телеканала, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин уговорил Ким Чен Ына провести саммит в приграничном Панмунджоме. Глава Южной Кореи также может принять участие во встрече.
Встреча состоится в конце мая.
Ранее в Панмунджоме уже состоялась встреча лидера КНДР с Мун Чжэ Ином.
Напомним, что, по данным Reuters, Дональд Трамп намерен встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшие недели.
Как сообщала "Страна", после встречи главы КНДР Ким Чен Ына и госсекретаря США Майка Помпео стало известно, что северокорейский лидер дал согласие на проведение проверок ядерных объектов Северной Кореи.
Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!