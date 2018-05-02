Дональд Трамп во время предвыборной кампании 2016 года вынудил своего личного врача выдать ему справку о блестящем состоянии своего здоровья.

Об этом заявил тогдашний врач будущего президента США Харольд Борнстейн.

"Он сам надиктовал все это письмо, я это письмо не писал. Я все придумывал по ходу дела", - заявил Борнстейн телеканалу CNN.

Справка о здоровье Трампа за подписью Борнстейна вызвала в свое время насмешки из-за преувеличенно оптимистичного тона. Там сообщалось, в частности, что Трамп "исключительно силен и вынослив" и будет "самым здоровым человеком, которого когда-либо избирали президентом США".

Борнстейн также заявил, что личный телохранитель Трампа впоследствии "ограбил" его офис, отняв у него документы о здоровье Трампа. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс на брифинге во вторник заявила, что Белый дом получил эти документы в установленном порядке.

Ранее "Страна" писала о том, что личный врач Трампа, обвиненный в пьянстве, уйдет в отставку.

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