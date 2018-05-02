В Великобритании палата общин приняла "поправку Магнитского", предусматривающую введение санкций за грубые нарушения прав человека.

Об этом сообщает Reuters.

Теперь законопроект о санкциях и противодействии отмыванию денег вместе с поправкой рассмотрят в Палате лордов.

"Поправка "Магнитского", направленная против серьезных нарушителей прав человека, добавлена к закону о санкциях. Это позволит Соединенному Королевству действовать против тех, кто несет ответственность за серьезные правонарушения по всему миру",- отметил глава британского МИДа Борис Джонсон.

"Акты Магнитского" названы в честь юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского, который умер в 2009 году в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет.

В 2016 году США расширили действие "закона Магнитского" на все страны мира. Документ дает полномочия президенту США добавлять в санкционный список иностранных граждан, виновных, по его мнению, в коррупции и нарушении прав человека.

Напомним, что ранее создатель "акта Магнитского" пригрозил Киеву санкциями из-за убийства адвоката Ирины Ноздровской.

Как сообщала "Страна", Сейм Литвы принял "Закон Магнитского", который запрещает въезд крупным коррупционерам.