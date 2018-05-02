В ближайшие месяцы в Украине, а также Норвегии и Польше, будет запущен сервис Apple Pay. Такое заявление сделал руководитель компании Apple Тим Кук на пресс-конференции по поводу итоговых результатов компании за второй финансовый квартал 2018 года.

Об этом пишет AppleInsider.com.

При этом никаких дополнительных подробностей руководитель компании не сообщил.

О том, что Apple Pay готовится к запуску в Украине ходили слухи с 2017 года. По предварительным данным, сервис будет запущен летом 2018 года.

Предполагается, что первопроходцем в запуске Apple Pay станет ПриватБанк, как и в случае с внедрением Android Pay.

Сервис Apple Pay представлен в 2014 году в США. За последние четыре года Apple подключила чуть более десятка стран, но активного развития сервиса не было: компания запускает всего несколько новых стран в год. Например, с начала 2018 года подключили только Бразилию.

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