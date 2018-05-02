Не менее 45 человек числятся пропавшими без вести после пожара в высотном доме в бразильском городе Сан-Паулу.

Об этом сообщает телеканал Globo.

Пожарные назвали такую цифру, отталкиваясь от реестра проживающих в рухнувшем при пожаре здании.

Возгорание произошло в ночь на вторник, 1 мая, позже здание обрушилось. Огонь перекинулся на соседний дом, но соседнее здание удалось вовремя потушить.

По предварительным данным, пожар возник из-за ссоры между семейной парой, которая готовила на огне, используя спирт в качестве топлива. Женщина толкнула мужа, когда тот подливал спирт в огонь, после чего одежда обоих загорелась. Самим виновникам пожара удалось спастись.

Ранее "Страна" писала о том, что в центре Днепра горела типография. Густой дым был виден за несколько километров.

Также мы сообщали, что в центре одесского парка произошел масштабный пожар.