В среду, 2 мая, в Украине обещают жаркую погоду. Днем воздух местами прогреется до +30. На западе возможен небольшой дождь.

Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.

На западе дождь. Днем +26…+30.

На севере без осадков, днем +26…+29

В центре без осадков. Днем +16…+19.

На востоке сухо, днем +25…+29.

На юге без осадков, днем +26…+30.

В Киеве 2 мая дневная температура составит +28...+30. Без осадков.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 30 апреля по 7 мая.

Как сообщала "Страна", синоптики обещают теплый май и "африканскую" жару в конце месяца.