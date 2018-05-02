Синоптики обещают до 30 градусов жары сегодня
В среду, 2 мая, в Украине обещают жаркую погоду. Днем воздух местами прогреется до +30. На западе возможен небольшой дождь.
Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.
На западе дождь. Днем +26…+30.
На севере без осадков, днем +26…+29
В центре без осадков. Днем +16…+19.
На востоке сухо, днем +25…+29.
На юге без осадков, днем +26…+30.
В Киеве 2 мая дневная температура составит +28...+30. Без осадков.
Фото: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 30 апреля по 7 мая.
Как сообщала "Страна", синоптики обещают теплый май и "африканскую" жару в конце месяца.
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