Палата общин парламента Великобритании приняла далеко идущее решение. Парламентарии обязали британские заморские территории рассекречивать имена владельцев офшорных счетов.

Об этом сообщает Reuters. Рассекречивание должно произойти до конца 2020 года.

Парламентарии приняли поправку к законопроекту, согласно которой заморские территории, например Каймановы и Британские Виргинские острова, должны раскрывать данные об истинных владельцах офшорных счетов. Эта мера направлена на борьбу с коррупцией и уклонением от уплаты налогов.

В свою очередь, Орландо Смит, премьер-министр Британских Виргинских островов, назвал решение британских парламентариев "глубоко ошибочным".

Ранее "Страна" сообщала, что Украина может попасть в черный список офшоров ЕС.

Также мы рассказывали, что Европейский Союз убрал из своего "черного списка" офшоров восемь стран.