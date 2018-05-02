С 1 мая 2018 года вступили в силу новые цены от Нафтогаза на природный газ для промышленных предприятий и других субъектов хозяйствования Украины.

В НАК заявили, что индивидуальные цены на поставляемый компанией природный газ зависят от объемов закупки, условий оплаты и уровня предыдущих расчетов за него.

Также конечный потребитель отдельно должен оплатить стоимость транспортировки газа по магистральным и распределительным трубопроводам.

В сравнении с апрелем, в мае 2018 цены на газ "Нафтогаза" стали выше на 5,2-5,5%.

В компании напомнили, что с 1 октября 2015 года вступил в силу закон Украины "О рынке природного газа", которым предусмотрено, что поставка природного газа осуществляется по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем, кроме случаев, отдельно предусмотренных настоящим законом.

Фото: static.ukrinform.com

"Страна" разбиралась, чем обернется выдача субсидий по "новым правилам", которая стартует уже с 1 мая. Цель "нововведений" одна – максимально сократить число получателей субсидий.

Напомним, что "Нафтогаз" за год получил чистую прибыль почти как у "Газпрома".