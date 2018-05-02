Власти Евросоюза призвали правящую партию и оппозицию Армении к сдержанности и диалогу. Призыв ЕС появился после отказа армянского парламента назначить новым премьер-министром лидера уличной оппозиции Пашиняна.

Об этом говорится в распространенном во вторник, 1 мая заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС, передает ТАСС.

"1 мая специальное заседание парламента Армении не привело к избранию премьер-министра. Конституция предусматривает проведение в семидневный срок новой сессии парламента для избрания премьера. Евросоюз передает полную поддержку Армении в ее усилиях по строительству процветающего демократического общества. Очень важно для всех участников событий, включая силы правопорядка и лиц, пользующихся своим правом на свободу собраний, соблюдать сдержанность, избегать конфронтации и демонстрировать ответственный подход, как это было все последние дни", - говорится в заявлении.

Во вторник депутаты парламента Армении не поддержали кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За него проголосовали 45 законодателей. Для избрания премьером ему было необходимо набрать 53 голоса.

Следующее голосование по кандидатуре главы правительства должно состояться 8 мая, Пашинян будет вновь пытаться выдвинутся на пост премьера Армении.

Как сообщала "Страна", неизбранный премьером Пашинян призвал госслужащих к забастовке и блокированию дорог и аэропорта.

Ранее, в случае своего неизбрания премьером, лидер уличной оппозиции грозил "цунами".