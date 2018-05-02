2 мая в Киеве ограничат движение по нечетной стороне бульвара Вернадского
В среду, 2 мая в Киеве ограничат движение на бульваре Вернадского по нечетной стороне от ул. Семешко до ул. Академика Крымского.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".
"2 мая, с 08:00 до 18:00 в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия будет ограничено движение транспорта на бульваре Академика Вернадского (нечетная сторона) на участке от ул.Семашко до ул. Академика Крымского", - заявили коммунальщики.
Также КП "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
Фото: facebook.com/kievavtodor
Как сообщала "Страна", после случая с Найемом журналистка рассказала, как ее чуть не избили по пути в аэропорт. "Уровень агрессии на дорогах зашкаливает".
Напомним, что в Киеве, в ночь на 2 мая троллейбусы №91Н изменят маршрут движения.