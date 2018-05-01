Во вторник, 1 мая, стал известен первый финалист Лиги чемпионов. Мадридский Реал в невероятном по напряжении матче сыграл вничью с Баварией 2 - 2, и по итогам двух поединков вышел в финал, который состоится 26 мая в Киеве.

Игра началась для Мадрида хуже не придумаешь.

Как передает портал Террикон, Рамос после подачи мюнхенцев справа неуклюже выбил мяч, который отлетел к Толиссо и дальше достался Киммиху. Защитник не дрогнул и точно пробил, как и неделю назад - 0 - 1! И это на 3 минуте встречи.

"Реал" не смутился и быстро сравнял счет - его соорудил Марсело, который ранее недоработал на своем фланге. Фирменная подача бразильца слева на дальнюю штангу, Киммих с Алабой не поделили Бензема, и французский форвард без помех пробил головой - 1 - 1 уже к 11-й минуте.

Это особо не затронуло настрой "Баварии", так как все равно нужен был второй мяч. Команда Хайнкеса пошла вперед большими силами и вполне могла рассчитывать на успех. На 17-й минуте Рамос остановил прорыв Левандовский в штрафной по центру - арбитр Чакыр не осмелился давать пенальти. На 32-й минуте Рибери вывел Мюллера на удар, но нападающий пробил слабо. Наконец, тут же Хамес обязан был восстанавливать равновесие по сумме двух матчей, но промахнулся с нескольких метров.

Резонансный момент произошел перед самым перерывом. Марсело в штрафной прервал подачу с правого фланга рукой - свисток Чакыра и тут промолчал. Мюнхенские футболисты (особенно Киммих) принялись протестовать, но были вынуждены перенести свои эмоции на второй тайм.

И эмоции эти были негативными. Неприятности для "Баварии" приключились сразу "из раздевалки" - Толиссо отдал назад вратарю Ульрайху, тот неожиданно упал на газон и подарил мяч Бензема. Тот катнул в пустые ворота - вероятно, самый легкий дубль в его карьере! 2 - 1, и мюнхенцам надо было забивать дважды.

Тут у "Баварии", такое ощущение, несколько подкосились ноги, так что "Реал" мог быстро снять все вопросы. Наилучший момент упустил Роналду, запустивший из вратарской мяч на небеса. А вот "Бавария" пришла в себя и нашла шанс сравнять счет. Хамес после передачи справа пробил в касание по центру, удар принял на себя Варан, но тот же Хамес оказался самым шустрым на подборе и переиграл Наваса в ближнем бою. 2 - 2 - и теперь только один мяч выводил бы "Баварию" в финал.

Хайнкес бросил в бой Вагнера и Мартинеса - другого кадрового потенциала у него, фактически, не было. Финальный навал состоялся, но удару головой Хуммельса не хватило точности, а после опасного прострела слева удачно на опережение сыграл Навас. "Реал" устоял, зафиксировал победу со счетом 4 - 3 по сумме двух матчей (хоть "Бавария" в них выглядела лучше) и вышел в финал третий раз подряд. А будет ли третий кряду трофей? Помешать в Киеве может только "Ливерпуль" или "Рома".

2017-18, Лига Чемпионов. Плей-офф. 1/2 финала.

"Реал" - "Бавария" 2 - 2 (первый матч - 2 - 1)



Голы: Киммих, 3 (0 - 1); Бензема, 11 (1 - 1); Бензема, 46 (2 - 1); Родригес Х., 63 (2 - 2)



"Реал": Навас К.; Варан; Марсело; Серхио Рамос; Асенсио (Начо, 88); Ковачич (Каземиро, 73); Кроос; Лукас Васкес; Модрич; Роналду; Бензема (Бэйл, 72)



"Бавария": Ульрайх; Зюле; Хуммельс; Алаба; Тьяго Алькантара; Киммих; Толиссо (Вагнер, 75); Мюллер; Рибери; Родригес Х. (Хави Мартинес, 84); Левандовски Р.



Предупреждения: Модрич, 62; Лукас Васкес, 65; Варан, 88; Каземиро, 89.

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