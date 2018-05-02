Министр юстиции Павел Петренко съездил на отдых в Турцию. В один из вечеров он попал на скрытую камеру в отеле.

Видеозапись опубликовал Андрей Портнов.

"Пока вы там воюете с агрессором, ваш Министр юстиции из Народного фронта танцует с девочками на дискотеке и живет на вилле Royal beach стоимостью 3000 евро в сутки в отеле Maxx Royal Kemer Resort.

Приглашаю всех желающих на виллу к министру юстиции. Вход бесплатный, питание - all inclusive. С фигурантом также можно бесплатно потанцевать", - написал Портнов.

Видео: facebook.com/portnov.andrey.ukraine

Как сообщала "Страна", глава Министерства юстиции получил полтора миллиона гривен по процентам с депозита в "Ощадбанке". Также министр юстиции задекларировал наличные средства: $465 тыс., 80 тыс. евро и 100 тыс. грн.

Напомним, что НАПК нашло нарушения в е-декларациях у половины министров.