Во вторник, 1 мая, в аннексированном Крыму произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. Среди пострадавших - четверо взрослых и пятеро детей. Госпитализированы все.

Об этом сообщает РИА Новости.

Авария микроавтобуса "Форд" и легкового автомобиля "Шкода" произошла на трассе Симферополь - Евпатория, возле села Скворцово.

Двое детей в тяжелом состоянии, состояние еще троих - средней степени тяжести, они госпитализированы в республиканскую детскую больницу. Четверо взрослых госпитализированы в шестую городскую больницу Симферополя, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

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