В США скончался создать логотипа журнала "Playboy" - графический дизайнер Арт Пол. По словам его супруги, причиной стало воспаление легких. Он умер в госпитале в Чикаго 28 апреля в возрасте 93 лет.

Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

Арт Пол стал первым сотрудником издания, созданного Хью Хефнером. Он отвечал за его графическое оформление и стал автором обложки первого номера Playboy с актрисой Мэрилин Монро.

Дизайнер проработал в журнале "Playboy" 29 лет и покинул его в 1982 году.

Как сообщала "Страна", руководство Playboy намерено закрыть печатный журнал после смерти Хью Хефнера. Владельцы планируют сосредоточиться на других сферах деятельности "World of Playboy", например, на ночных клубах и казино.

Отметим, что молодая супруга Хью Хефнера не получит наследство мужа.