В Facebook опубликовали видео драки между нардепом Мустафой Найемом и дорожными хулиганами, произошедшей после инцидента на дороге в Киеве.

На записи видно, что нардепа несколько раз ударили подходившие фактически "по очереди" нападавшие.

Опубликовавший видео Александр Кузьменко отмечает, что на Найема напали пять человек.

"Друзья, на видео 5 людей (нападавших. – Прим. ред.). Мустафа говорит про 4-х, 5-го он выводит (из-под шумихи? – Прим. ред.) сам", – отметил Кузьменко.

Видео: facebook.com/alexandr.kuzmenko.5245

Как сообщала "Страна", Мустафу Найема прооперировали в больнице после нападения чеченцев. По словам парламентария, "поступают сигналы, что подозреваемые уже пытаются "порешать" вопрос".

Отметим, что нападавшие на Найема чеченцы жалеют о своем поступке.

А один из нападавших сумел улететь в Баку.