В Facebook намерены добавить функцию, позволяющую удалить ныне сохраняемый список сайтов, которые посещал пользователь в момент нахождения в соцсети.

"Очистка Facebook-истории" будет похожа на функцию удаления cookie-файлов и истории в браузере. Об этом сообщил Марк Цукерберг.

"В вашем браузере есть простой способ очистить cookie-файлы и историю. Идея в том, что многим сайтам нужны для работы cookie-файлы, но вы все равно должны иметь возможность очистить историю по своему желанию. Мы тоже создаем что-то подобное для Facebook", - написал Цукерберг.

Он подчеркнул, что теперь пользователь соцсетью сможет удалить информацию о том, какие сайты он посещал.

"Эта возможность позволит вам увидеть, какие сайты и приложения присылают нам информацию, когда вы ими пользуетесь, и удалить эту информацию из своего аккаунта, а также отключить дальнейшее сохранение подобных данных", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/zuck

Как сообщала "Страна", у Цукерберга рассказали, по какому принципу Facebook удаляет сообщения пользователей. Соцсеть также прибегает к помощи искусственного интеллекта, помимо человеческих рецензентов, для отсеивания контента, который нарушает его политику.

Напомним, как ЕС защитит своих граждан от киберслежки.